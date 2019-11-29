Еліна Світоліна проводить відпустку у Дубаї
Тенісистка потішила своїх фанів фото у купальнику
Перша ракетка України і шоста наразі ракетка світу, Еліна Світоліна відпочиває після напруженого й успішного сезону. Нині у Еліни відпустка, яку спортсменка проводить в столиці Об’єднаних Арабських Еміратів – Дубаї. Світлиною з відпочинку Еліна поділилася у своєму акаунті в Instagram – на фото, яке чудово демонструє класну фігуру тенісистки, та її вражаюче татуювання, Світоліна в рожевому купальнику замріяно дивиться на гігантське оглядове колесо. Зазначимо, що українська спортсменка може дозволити собі будь-який шикарний відпочинок, адже за даними журналу Forbes потрапила в топ-5 найзаможніших тенісисток планети. За результатами цього сезону Еліна заробила понад шести мільйонів доларів. Втім платити за успіх доводиться важкою роботою, і вже 1 грудня Світоліна планує знов приступити до тренувань.