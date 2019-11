Різаний Світоліної в матчі проти Халеп визнаний найкращим ударом жовтня

За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, але її тренер не схвалював їх

Різаний удар, який українка Еліна Світоліна виконала в матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому чемпіонаті WTA був визнаний «Ударом місяці» в жовтні користувачами офіційного сайту WTA.

