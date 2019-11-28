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    Різаний Світоліної в матчі проти Халеп визнаний найкращим ударом жовтня

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    Різаний Світоліної в матчі проти Халеп визнаний найкращим ударом жовтня

    За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, але її тренер не схвалював їх

    Різаний удар, який українка Еліна Світоліна виконала в матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому чемпіонаті WTA був визнаний «Ударом місяці» в жовтні користувачами офіційного сайту WTA.

    Нагадаємо, що цим різаним українка здивувала не тільки глядачів, а й свою суперницю.

    За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, її тренер не схвалював їх. А в матчі з Халеп, він був зроблений, тому що « потрібно було щось вигадувати, імпровізувати».

    Джерело: tennisua.org

    теніс Еліна Світоліна Сімона Халеп
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