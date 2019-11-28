Різаний Світоліної в матчі проти Халеп визнаний найкращим ударом жовтня
За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, але її тренер не схвалював їх
Різаний удар, який українка Еліна Світоліна виконала в матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому чемпіонаті WTA був визнаний «Ударом місяці» в жовтні користувачами офіційного сайту WTA.
.@ElinaSvitolina's incredible slice forehand at the @SHISEIDO_corp @WTAFinals takes the October Shot of the Month Award!— WTA (@WTA) November 27, 2019
Presented by @CambridgeFX --> https://t.co/lacqFR6VsR pic.twitter.com/aUbCs9An92
Нагадаємо, що цим різаним українка здивувала не тільки глядачів, а й свою суперницю.
За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, її тренер не схвалював їх. А в матчі з Халеп, він був зроблений, тому що « потрібно було щось вигадувати, імпровізувати».
Джерело: tennisua.org