Різаний Світоліної в матчі проти Халеп визнаний найкращим ударом жовтня



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За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, але її тренер не схвалював їх

Різаний удар, який українка Еліна Світоліна виконала в матчі проти румунки Сімони Халеп на Підсумковому чемпіонаті WTA був визнаний «Ударом місяці» в жовтні користувачами офіційного сайту WTA.

Нагадаємо, що цим різаним українка здивувала не тільки глядачів, а й свою суперницю.

За словами Світоліної, такі удари вона часто виконувала в дитинстві, її тренер не схвалював їх. А в матчі з Халеп, він був зроблений, тому що « потрібно було щось вигадувати, імпровізувати».

Джерело: tennisua.org