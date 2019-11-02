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    Еліна Світоліна вдруге поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA

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    Еліна Світоліна на підсумковому турнірі нестримна - Еліна Світоліна вдруге поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA
    Еліна Світоліна на підсумковому турнірі нестримна
    Великий теніс України

    У поєдинку проти Белінди Бенчіч українка програла перший сет на турнірі

    Восьма ракетка світу Еліна Світоліна з України ґарантувала собі місце в півфіналі Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

    У півфінальному поєдинку проти швейцарки Белінди Бенчіч (WTA №7) наша тенісистка програла перший на цих змаганнях сет, але зуміла зламати хід поєдинку на свою користь - 5:7, 6:3, 4:1 (відмова).

    Матч тривав годину і 45 хвилин.

    У фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія). Тенісистки вийдуть на корт у найближчі хвилини.

    Світоліна є чинною переможницею Підсумкового турніру WTA. Торік вона перемогла у фіналі американку Слоан Стівенс.

     Читайте також: Світоліна встановила унікальне для Підсумкових чемпіонатів досягнення
    теніс Еліна Світоліна Кароліна Плішкова Ешлі Барті Белінда Бенчіч Підсумковий турнір
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