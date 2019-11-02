Еліна Світоліна вдруге поспіль вийшла у фінал Підсумкового турніру WTA



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Еліна Світоліна на підсумковому турнірі нестримна Великий теніс України

У поєдинку проти Белінди Бенчіч українка програла перший сет на турнірі

Восьма ракетка світу Еліна Світоліна з України ґарантувала собі місце в півфіналі Підсумкового турніру WTA (покриття – хард, призовий фонд - $14 000 000) в китайському Шеньчжені.

У півфінальному поєдинку проти швейцарки Белінди Бенчіч (WTA №7) наша тенісистка програла перший на цих змаганнях сет, але зуміла зламати хід поєдинку на свою користь - 5:7, 6:3, 4:1 (відмова).

Матч тривав годину і 45 хвилин.

У фіналі Світоліна зустрінеться з переможницею пари Ешлі Барті (Австралія) - Кароліна Плішкова (Чехія). Тенісистки вийдуть на корт у найближчі хвилини.

Світоліна є чинною переможницею Підсумкового турніру WTA. Торік вона перемогла у фіналі американку Слоан Стівенс.

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