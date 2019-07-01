Світоліна прокоментувала стартову перемогу на Wimbledon



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Еліна Світоліна Yahoo!Sports

Українка переконана, що може успішно грати на трав’яних кортах

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала стартову перемогу на третьому у році турнірі із серії Grand Slam - Wimbledon (покриття - трава, призовий фонд - £15,477,000). У першому колі вона впевнено здолала австраліку Дарію Гаврилову – 7:5, 6:0.

«Зараз усі в кондиціях. Тепер у всіє є тренери з фітнесу, ментальний тренер, по 20 тренерів. Тому кожна суперниця в повній бойовій готовності. Минулого року я не дуже добре тут виступила, хоча до того показала відмінний результат. Думаю, можу добре виступати на траві. Потрібно максимально зосередитися на роботі на корті. Для мене дуже важливо зосереджуватися на кожному матчі та не забігати вперед. Якщо говорити про наступний поєдинок проти Маргарити Ґаспарян, то наразі відчуваю себе краще готовою», - передає слова Світоліної ВТУ.

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