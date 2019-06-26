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    Монфіс скаженим відео повідомив, що вони зі Світоліною знову зійшлися

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    Еліна Світоліна - Ґаель Монфіс: мир чи перемир'я? - Монфіс скаженим відео повідомив, що вони зі Світоліною знову зійшлися
    Еліна Світоліна - Ґаель Монфіс: мир чи перемир'я?
    Фото з соцмереж

    Еліна і Ґаель змогли прожили одне без одного менше трьох тижнів

    Їхній роман цьогоріч обговорюють більше, ніж їхню гру. З того часу, як українка Еліна Світоліна і француз Ґаель Монфіс у лютому зробили під час Australian Open свої стосунки публічними, увагу звертають ледь не на кожен їх спільний крок. Власне, самим тенісистам публічність теж до вподоби. Інакше б не створювали вони спільного пабліка в Instagram, у якому постійно тішать фанатів новинами з власного життя.

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    Проте найбільшою новиною початку червня стала несподівана відсутність згаданого пабліка. Пізніше підозри про те, що пара розпалася, підтвердив один зі спільних знайомих Еліни і Ґаеля. Здавалося б, на тому й усе.

    Однак сьогодні опівночі тих користувачів Instagram, які підписані на наших героїв, ошелешило шалене відео Ґаеля Монфіса. На тому самому «зниклому» пабліку. Підпис красномовний і підсилений смайлами частинок пазла, які складаються до купи:

    «Ми воюємо,
    Ми цілуємося,
    Ми обіймаємо,
    Ми розмовляємо,
    Ми сперечаємося,
    Ми сміємося,
    Ми любимо...
    Це ми»

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    Допис, поширений G.E.M.S (@g.e.m.s.life)

    Зауважимо, що з тенісом у Світоліної і Монфіса останнім часом не складається. Еліна опустилася на восьму позицію світового рейтингу. Далі стартового кола з п'яти останніх турнірів вона зайшла лише на одному - Відкритому чемпіонаті Франції, зокрема вчора програла у другому колі змагань в Істборні француженці Еліз Корне. Монфіс на Roland Garros дійшов до 1/8 фіналу, а після того зазнав швидких фіаско на турнірах у Штуттгарті і Галле.

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