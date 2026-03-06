Українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу

Цей чемпіонат став дебютним для нового тандему

Український дует Ханни Херрери та Івана Хобти здобув бронзову медаль у змаганнях спортивних пар на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, який проходить у Таллінні (Естонія), пише «Главком».

За сумою двох програм українська пара набрала 160,15 бала та посіла третє місце. Перемогу на турнірі здобули канадці Ава Кемп та Йонатан Елізаров (167,90), а срібло вибороли їхні співвітчизники Джазмін Дерошер та Кіран Трешер (162,25).

Після короткої програми українці посідали лише п’яте місце, набравши 56,95 бала. У довільній програмі Херрера та Хобта показали другий результат, що дозволило їм піднятися на подіум і здобути бронзу.

Цей чемпіонат став дебютним для нового тандему. Херрера раніше виступала у США в одиночному катанні, а Іван Хобта вже має досвід медалей на юніорській світовій першості – у 2023 році він також здобув бронзу з іншою партнеркою.

Юніорський чемпіонат світу з фігурного катання проходить у Таллінні з 3 по 8 березня 2026 року і визначає найкращих молодих спортсменів у чотирьох дисциплінах: одиночному катанні серед чоловіків і жінок, спортивних парах та танцях на льоду