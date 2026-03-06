Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу
Український дует Ханни Херрери та Івана Хобти здобув бронзову медаль
колаж Tribuna.com

Цей чемпіонат став дебютним для нового тандему

Український дует Ханни Херрери та Івана Хобти здобув бронзову медаль у змаганнях спортивних пар на юніорському чемпіонаті світу з фігурного катання, який проходить у Таллінні (Естонія), пише «Главком».

За сумою двох програм українська пара набрала 160,15 бала та посіла третє місце. Перемогу на турнірі здобули канадці Ава Кемп та Йонатан Елізаров (167,90), а срібло вибороли їхні співвітчизники Джазмін Дерошер та Кіран Трешер (162,25).

Після короткої програми українці посідали лише п’яте місце, набравши 56,95 бала. У довільній програмі Херрера та Хобта показали другий результат, що дозволило їм піднятися на подіум і здобути бронзу.

Цей чемпіонат став дебютним для нового тандему. Херрера раніше виступала у США в одиночному катанні, а Іван Хобта вже має досвід медалей на юніорській світовій першості – у 2023 році він також здобув бронзу з іншою партнеркою.

Юніорський чемпіонат світу з фігурного катання проходить у Таллінні з 3 по 8 березня 2026 року і визначає найкращих молодих спортсменів у чотирьох дисциплінах: одиночному катанні серед чоловіків і жінок, спортивних парах та танцях на льоду

Читайте також:

Теги: фігурне катання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

44-річна Шебештьєн є дев'ятиразовою чемпіонкою Угорщини та брала участь у чотирьох Олімпіадах
Чемпіонка Європи з фігурного катання може потрапити до в'язниці за насильство над дітьми
25 лютого, 18:37
Айлін Ейлін Гу завдяки золоту в останній день Олімпіади стала найтитулованішою фристайлісткою в історії
Олімпіада 2026 завершилася. Фінальний перелік усіх медалістів
23 лютого, 00:02
Ембер Ґленн є однією з найкращих на національному рівні, але на світових змаганнях часто помиляється через психологічний тиск
Мадонна підтримала американську фігуристку
20 лютого, 00:13
Двоборці Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець змагатимуться у новому виді змагань на Олімпійських іграх – командному спринті
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 19 лютого
19 лютого, 01:57
Дмитро Підручний кілька разів по сезону відігравав понад тридцять позицій у гонках переслідування
Олімпіада 2026. Анонс виступів українців 15 лютого
15 лютого, 02:12
Ковзаняр Джордан Штольц забрав золото на першій зі своїх чотирьох дистанцій
Олімпіада 2026. Усі медалісти за 11 лютого
12 лютого, 01:11
Фігурист Кирило Марсак присвятив найкращий у своєму житті прокат своєму батькові, який служить на фронті
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
11 лютого, 01:50
Сноубордистка Аннамарі Данча уп'яте виступить на Олімпіаді
Боротьба за першу десятку. Анонс виступів українців на Олімпіаді 8 лютого
8 лютого, 00:12
Дмитро Шеп'юк першим з українців виступить у медальних змаганнях
За кого вболівати українцям. Анонс Олімпіади на 7 лютого
6 лютого, 23:22

Новини

Українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу
Українські фігуристи Херрера та Хобта здобули бронзу на юніорському чемпіонаті світу
ФІФА дозволила показувати рекламу під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
ФІФА дозволила показувати рекламу під час пауз на водопій на Чемпіонаті світу
Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу
Україна здобула першу перемогу в кваліфікації жіночого Євро-2026 з гандболу
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
Чи пройде Формула-1 у Бахрейні та Саудівській Аравії? Стало відоме рішення
Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу
Визначився третій півфіналіст Кубка України з футболу
Україна піднялася в рейтингу ФІБА
Україна піднялася в рейтингу ФІБА

Новини

Зеленський запропонував арабським країнам угоду. США визначились із завершенням війни. Головне за 5 березня 2026
Вчора, 21:00
Рада створила резерв нафти. Путін збільшив своє військо. Головне за 4 березня 2026
4 березня, 21:00
«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
4 березня, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
3 березня, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
3 березня, 05:59

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua