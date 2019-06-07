Енді Руїс хоче набрати хорошу форму до реваншу з Ентоні Джошуа



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«Я хочу виглядати, як мексиканський Ентоні Джошуа. Щоб у мене були такі ж м'язи, як у нього»

Новий чемпіон світу за версіями IBF, IBO, WBA і WBO американо-мексиканський боксер Енді Руїс заявив, що планує набрати хорошу фізичну форму до реваншу з британцем Ентоні Джошуа.

Руїс, чий зовнішній вигляд і зайва вага були об'єктами жартів перед боєм, сенсаційно переміг Джошуа.

Бій, що проходив 1 червня, завершився в сьомому раунді технічним нокаутом.

Тепер суперники планують провести ще один поєдинок до кінця року.

«Чи планую я скинути вагу? Головне - бути активним, вести підготовку. Я хочу набрати хорошу форму, до поєдинку. Я хочу виглядати, як мексиканський Ентоні Джошуа. Щоб у мене були такі ж м'язи, як у нього», - сказав Руїс в ефірі шоу Джиммі Кіммела.

Джерело: Чемпионат.com