Також путівку у цю стадію змагань оформила команда «АРПІ Запоріжжя»

У середу, 17 січня, відбулись перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України сезону-2017/18 з футзалу. Мабуть, ніхто не очікував, що перший тайм другого кубкового протистояння між «Енергією» та «Соколом» виявиться таким результативним, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України. Фактично, це був бенефіс у виконанні



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Фото АФУ

Також путівку у цю стадію змагань оформила команда «АРПІ Запоріжжя»

У середу, 17 січня, відбулись перші матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубку України сезону-2017/18 з футзалу.

Мабуть, ніхто не очікував, що перший тайм другого кубкового протистояння між «Енергією» та «Соколом» виявиться таким результативним, інформує офіційний сайт Асоціації футзалу України.

Фактично, це був бенефіс у виконанні «енергетиків», які протягом першої 20-хвилинки змогли сім разів вразити ворота «соколят».

У другому таймі гравці «Сокола» були близькими до того, щоб бодай би забити гол престижу. Але, натомість, вони отримали ще два м’ячі у свої ворота. У підсумку – 9:0 на користь «Енергії».

«Енергія» (Львів) – «Сокіл» (Хмельницький) – 9:0

Голи: Танський (4), Легендзевич (6, 29), Радевич (7, 11), Струк (14 – з 6-метрового, 40), Федюк (18), Кузь (20)

Перший матч – 4:3

Другий поєдинок між «АРПІ Запоріжжя» та «Manzana-2» виявився бойовим.

Господарі на 15-й хвилині відкрили рахунок, однак це не зупинило гостей з Києва, що підтвердив гол незадовго до перерви.

Не вплинув на настрій «манзанівців» і «гол з роздягальні». І вже скоро вони відповіли своїми двома голами. Так рахунок став 2:3.

Незадовго до кінця другого тайму Гурко своїм голом поховав надії столичних футзалістів на чвертьфінал, подарувавши путівку до цієї стадії «АРПІ Запоріжжя».

«АРПІ Запоріжжя» (Запоріжжя) – «Manzana-2» (Київ) – 3:3

Голи: Оліщук (15), Почебут (21), Гурко (39) – Нестерук (19, 24), Почебут (28 – автогол)

На 19-й хвилині Мельник («Manzana-2») не реалізував 10-метровий.

Перший матч – 4:3