Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч

Тарас Степаненко залишає поле в останньому матчі в кар’єрі

Легендарний футболіст завершив кар'єру гравця і працюватиме в штабі збірної України

Матч української Прем’єр-ліги між «Шахтарем» і «Колосом» став останнім у професійній кар'єрі півзахисника Тараса Степаненка. Про це повідомляє «Главком».

Степаненко вийшов у стартовому складі «Колоса», а його замінили на 60-й хвилині. Покидаючи поле, Тарас поцілував газон і навіть розплакався в момент виходу з поля. Обидві команди влаштували Степаненку прощальний коридор.

Більшість кар'єри вихованець запорізького «Металурга» відіграв саме у складі «Шахтаря», проте останній матч у кар'єрі провів за «Колос». Тарас провів у «Шахтарі» 15 сезонів і завоював 25 трофеїв. Відіграв 439 матчів і забив 30 голів.

Степаненко 1 березня повернувся в чемпіонат України з турецького «Еюпспора». Він уклав піврічний контракт із ковалівським «Колосом». Ветеран встиг зіграти п’ять поєдинків за «хліборобів».

Нагадаємо, що Степаненко після завершення кар'єри одразу переходить на тренерську роботу. Він працюватиме у штабі Андреа Мальдери у збірній України.

Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Крім Степаненка, асистентом став і ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський.

До слова, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.