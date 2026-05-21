Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
Тарас Степаненко залишає поле в останньому матчі в кар’єрі
Скріншот
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Легендарний футболіст завершив кар'єру гравця і працюватиме в штабі збірної України

Матч української Прем’єр-ліги між «Шахтарем» і «Колосом» став останнім у професійній кар'єрі півзахисника Тараса Степаненка. Про це повідомляє «Главком».

Степаненко вийшов у стартовому складі «Колоса», а його замінили на 60-й хвилині. Покидаючи поле, Тарас поцілував газон і навіть розплакався в момент виходу з поля. Обидві команди влаштували Степаненку прощальний коридор.

Більшість кар'єри вихованець запорізького «Металурга» відіграв саме у складі «Шахтаря», проте останній матч у кар'єрі провів за «Колос». Тарас провів у «Шахтарі» 15 сезонів і завоював 25 трофеїв. Відіграв 439 матчів і забив 30 голів.

Степаненко 1 березня повернувся в чемпіонат України з турецького «Еюпспора». Він уклав піврічний контракт із ковалівським «Колосом». Ветеран встиг зіграти п’ять поєдинків за «хліборобів».

Нагадаємо, що Степаненко після завершення кар'єри одразу переходить на тренерську роботу. Він працюватиме у штабі Андреа Мальдери у збірній України.

Італієць запросив до своєї команди двох колишніх футболістів збірної України. Крім Степаненка, асистентом став і ексоборонець «Дніпра» та інших клубів Володимир Єзерський.

До слова, збірна України оприлюднила склад на перші матчі Мальдери на посаді. До складу національної команди повернеться ветеран Ярмоленко. Також виклик отримали потенційні дебютанти – оборонець Романчук і вінгер Синчук.

Теги: Тарас Степаненко НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Колос» (Ковалівка) ФК «Шахтар»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шовковський написав слова підтримки Реброву
Шовковський відреагував на відхід Реброва зі збірної України
23 квiтня, 11:55
Мирон Маркевич готовий відновити тренерську кар’єру заради збірної
В УАФ вже обрали трьох кандидатів на посаду тренера збірної України – ЗМІ
27 квiтня, 17:45
Товариський матч між збірними України та Угорщини відбувся 29 квітня 1992 року на стадіоні «Авангард» в Ужгороді
Як це було. 34 роки тому збірна України з футболу зіграла перший матч в своїй історії
29 квiтня, 16:53
Алекс Фергюсон залишається останнім чемпіоном на чолі «Манчестер Юнайтед»
Легендарний Фергюсон госпіталізований з «Олд Траффорд» перед матчем із «Ліверпулем»
3 травня, 18:58
Матвій Пономаренко отримав травму на тренуванні
Пономаренко ризикує пропустити фінал Кубка України
9 травня, 16:59
«Гірники» завоювали титул УПЛ
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
10 травня, 21:30
У Лівії футбольна гра завершилася заворушеннями
Розгнівані футбольні фанати підпалили офіс прем'єр-міністра Лівії
15 травня, 11:08
Британський клуб спіймали на гарячому під час одного з важливих тренувань
Претендента на підвищення в АПЛ дискваліфікували через шпіонаж
Вчора, 07:00
Проспер Оба і Лассіна Траоре одягнули вишиванки
«Наші козаки». Африканські легіонери «Шахтаря» вбралися у вишиванки
Сьогодні, 15:10

Новини

Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
Перспективна російська тенісистка отримала громадянство Іспанії
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
«Тихо говорити світу, хто ми є». Зірки українського спорту задали тон у День вишиванки
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
Степаненко зі сльозами і прощальним коридором зіграв останній матч
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
«Шахтар» несподівано програв «Колосу» в останньому турі Прем'єр-ліги
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Голкіпер «Астон Вілли» відіграв фінал Ліги Європи зі серйозною травмою
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ
Син легендарного російського фігуриста відмовився від громадянства РФ

Новини

Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
Сьогодні, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
Сьогодні, 13:00
Кремлівські пропагандисти визнали, що українські дрони здатні «замордувати» Росію (відео)
Сьогодні, 11:27
Рік після вбивства Андрія Портнова: що відомо про розслідування
Сьогодні, 10:18
Нацбанк випустив пам'ятну монету на честь видатного українця (фото)
Сьогодні, 08:18
Вознесіння Господнє: історія свята, молитва, заборони та привітання
Сьогодні, 07:15

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua