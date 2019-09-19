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    ESPN визначив найкращих гравців НБА за 10 років

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    Найкращі гравці НБА 10-ліття - ESPN визначив найкращих гравців НБА за 10 років
    Найкращі гравці НБА 10-ліття
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    Рейтинг баскетболістів десятиліття очолив триразовий чемпіон НБА

    Журналісти ESPN визначили рейтинг найкращих гравців НБА за останні 10 років.

    Його очолив триразовий чемпіон НБА Леброн Джеймс, який за зазначений період часу виступав за «Клівленд», «Майямі», а наразі є гравцем «Лейкерс».

    Другим у рейтинзі став ще один триразовий чемпіон Стефен Каррі з «Голден Стейт».

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    Третім визнали Кевіна Дюранта, який перейшов з «Голден Стейт» в «Бруклін». Далі йдуть Джеймс Харден з «Хьюстона» та Кавай Леонард з «Кліпперс».   

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