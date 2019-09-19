Баскетбольна збірна України втратила 10 позицій в рейтинзі ФІБА



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Опубліковано оновлений рейтинг ФІБА після чемпіонату світу

ФІБА оприлюднила новий рейтинг чоловічих національних збірних.

Збірна України після завершення чемпіонату світу, до учасників якого вона не пробилася, втратила 10 позицій. Наразі наша команда 29-та.

Очолюють рейтинг США, Іспанія та Австралія, яка піднялася одразу на 8 позицій.

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Однією з найбільш прогресуючих стала команда Чехії, яка піднялася на 14 сходинок до 10-го місця. На 12 позицій до 13-го місця піднялася Польща.

Найбільший регрес у топ-30 показала Латвія, яка посідає 28-му сходинку. Вона опустилася на 13 позицій.

Серед європейських команд збірна України на 16-му місці.

Нагадаємо, напередодні Виконком ФБУ затвердив призначення головним тренером збірної України латвійського фахівця Айнарса Багатскіса.