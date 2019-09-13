Фанати «ПСЖ» погрожують бойкотувати матч з «Реалом» через Неймара



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Неймар

Минулого літа бразилець зізнавався, що хоче повернутися в «Барселону», але трансфер не вдалося організувати

Вболівальники «Парі Сен-Жермен» як і раніше налаштовані агресивно щодо скандального форварда команди Неймара, повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, керівництво паризького клубу провело зустріч з фанатами, але не зуміло пом'якшити ситуацію. Ультрас погрожують вивісити неприємні банери, спрямовані проти Неймара, вже на найближчій грі чемпіонату Франції з «Страсбургом» 14 вересня, де Неймар вперше в новому сезоні вийде на поле після травми.

Проте керівництво «ПСЖ» не зупиняє спроб домовитися з уболівальниками команди, які погрожують бойкотувати не тільки матч Ліги 1, а й зустріч з мадридським «Реалом» в рамках 1-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Ця гра відбудеться 18 вересня.

Минулого літа бразилець зізнавався, що хоче повернутися в «Барселону», але трансфер не вдалося організувати.

Після 4 турів у французькій Лізі 1 лідирують 4 команди, які набрали по 9 очок, - «ПСЖ», «Ренн», «Ніцца» і «Анже».

Джерело: Чемпионат.com