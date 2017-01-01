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    Фанати «Сталі» вимагають у керівництва клубу відмовитися від бренду через переїзд у столицю

    Ініціативна група має намір звертатися з позовами до органів футбольного правосуддя
    Уболівальники вимагають від керівництва ФК «Сталь» відмовитися від цього бренду. На їхню думку, команда та клуб у нинішньому вигляді давно перестали бути уособленням і цього міста, і назви «Сталь». Про це на прес-конференції заявили члени ініціативної групи вболівальників ФК «Сталь». «Коли на чолі ФК
    • Вчора, 16:07
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    Фанати &laquo;Сталі&raquo;
    Фанати «Сталі»

    Ініціативна група має намір звертатися з позовами до органів футбольного правосуддя

    Уболівальники вимагають від керівництва ФК «Сталь» відмовитися від цього бренду.

    На їхню думку, команда та клуб у нинішньому вигляді давно перестали бути уособленням і цього міста, і назви «Сталь».

    Про це на прес-конференції заявили члени ініціативної групи вболівальників ФК «Сталь».

    «Коли на чолі ФК «Сталь» два роки тому став Вардан Ісраелян, який раніше був президентом донецького «Металурга», в історії клубу почалася чорна смуга», - заявив один з них – Олександр Горбачов.

    «Не була завершена реконструкція стадіону у Кам'янському, у клубі стали грати легіонери сумнівної якості. Те ж саме можна сказати і про тренерський склад. У підсумку «Сталь» скотилася у самий низ турнірної таблиці», - додав він.

    Особливо уболівальників обурює, схоже, остаточна відірваність клубу від Кам'янського.

    Фанати «Сталі» ще мирилися з тим, що команда два роки виступала на стадіоні «Метеор» у Дніпрі, тоді сотні вболівальників приїжджали з Кам'янського на ігри.

    Але у цьому році було прийнято рішення про базування «Сталі» у Києві. А тепер «Сталь» зібралася переїжджати у містечко Буча Київської області.

    «Обурені тим, що Вардан Ісраелян перевіз команду клубу у Бучу. Ми вимагаємо, щоб він  відмовився від використання клубного бренду», - зауважили представники вболівальників.

    Артем Дідух заявив, що, якщо керівництво клубу добровільно не відмовиться від використання бренду ФК «Сталь», ініціативна група має намір звертатися з позовами до органів футбольного правосуддя.

    Водночас, ще один представник – Владислав Затишняк – додав, що у Кам'янському йде робота з відтворення власного футбольного клубу.

    Джерело: gorod.dp.ua

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