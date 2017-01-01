Фанати «Сталі» вимагають у керівництва клубу відмовитися від бренду через переїзд у столицю

Ініціативна група має намір звертатися з позовами до органів футбольного правосуддя

Уболівальники вимагають від керівництва ФК «Сталь» відмовитися від цього бренду. На їхню думку, команда та клуб у нинішньому вигляді давно перестали бути уособленням і цього міста, і назви «Сталь». Про це на прес-конференції заявили члени ініціативної групи вболівальників ФК «Сталь». «Коли на чолі ФК



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Фанати «Сталі»

Ініціативна група має намір звертатися з позовами до органів футбольного правосуддя

Уболівальники вимагають від керівництва ФК «Сталь» відмовитися від цього бренду.

На їхню думку, команда та клуб у нинішньому вигляді давно перестали бути уособленням і цього міста, і назви «Сталь».

Про це на прес-конференції заявили члени ініціативної групи вболівальників ФК «Сталь».

«Коли на чолі ФК «Сталь» два роки тому став Вардан Ісраелян, який раніше був президентом донецького «Металурга», в історії клубу почалася чорна смуга», - заявив один з них – Олександр Горбачов.

«Не була завершена реконструкція стадіону у Кам'янському, у клубі стали грати легіонери сумнівної якості. Те ж саме можна сказати і про тренерський склад. У підсумку «Сталь» скотилася у самий низ турнірної таблиці», - додав він.

Особливо уболівальників обурює, схоже, остаточна відірваність клубу від Кам'янського.

Фанати «Сталі» ще мирилися з тим, що команда два роки виступала на стадіоні «Метеор» у Дніпрі, тоді сотні вболівальників приїжджали з Кам'янського на ігри.

Але у цьому році було прийнято рішення про базування «Сталі» у Києві. А тепер «Сталь» зібралася переїжджати у містечко Буча Київської області.

«Обурені тим, що Вардан Ісраелян перевіз команду клубу у Бучу. Ми вимагаємо, щоб він відмовився від використання клубного бренду», - зауважили представники вболівальників.

Артем Дідух заявив, що, якщо керівництво клубу добровільно не відмовиться від використання бренду ФК «Сталь», ініціативна група має намір звертатися з позовами до органів футбольного правосуддя.

Водночас, ще один представник – Владислав Затишняк – додав, що у Кам'янському йде робота з відтворення власного футбольного клубу.

Джерело: gorod.dp.ua