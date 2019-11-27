Зірковий Ібрагімович став співвласником футбольного клубу
Шведський нападник придбав частину акцій «Хаммарбю»
Зірковий шведський нападник Златан Ібрагімович став співвласником футбольного клубу. Він придбав частину акцій шведського «Хаммарбю».
Нападник придбав 25% акцій клубу, інформує USA Today. Акції Ібрагімович купував у компанії Anschutz Entertainment Group, якій також належить клуб МЛС «Лос-Анджелес Гелаксі», за який швед виступав останнього сезону.
Минулого розіграшу чемпіонату Швеції «Хаммарбю» фінішував третім та виборов право виступати в Лізі Європи.
Раніше повідомлялося, що Ібрагімович має продовжити клубну кар’єру в Європі. Можливо, він повернеться в «Мілан», за який уже раніше виступав. А тренер лондонського «Тоттнема» Жоже Муріньою спростував плітки про можливий перехід шведського нападника.
Ібрагімович виборював чемпіонські титули в Нідерландах, Італії, Франції та Іспанії.