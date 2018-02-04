Федерація баскетболу України пожиттєво дискваліфікувала трьох гравців

Федерація баскетболу України офіційно повідомила про санкції стосовно учасників скандального матчу

Крапку у резонансному матчі «Кремня» та «Харківських соколів» поставила Комісія Федерації баскетболу України з правових відносин. Нагадаємо, що 4-го лютого у Кременчуці відбулася гра Чемпіонату України Дивізіону «Б» (Вища ліга, чоловіки) між командами БК «Кремінь-КДЮСШ-2» (м. Кременчуг) та



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Федерація баскетболу України офіційно повідомила про санкції стосовно учасників скандального матчу

Крапку у резонансному матчі «Кремня» та «Харківських соколів» поставила Комісія Федерації баскетболу України з правових відносин.

Нагадаємо, що 4-го лютого у Кременчуці відбулася гра Чемпіонату України Дивізіону «Б» (Вища ліга, чоловіки) між командами БК «Кремінь-КДЮСШ-2» (м. Кременчуг) та БК «Харківські соколи» (м. Харків), що закінчилася на користь БК «Кремінь-КДЮСШ-2».

Вже після гри президент БК «Харківські соколи» Сергій Чебишев повідомив керівництво ФБУ про відомі йому обставини щодо протиправного впливу на результат гри.

Після чого до ФБУ були надані відповідна заява Чебишева С. та пояснення гравців БК «Харківські соколи» Коровякова О., Базилева М. та Гущіна С. щодо пропозицій гравця БК «Кремінь-КДЮСШ-2» Тимощука І. за грошову винагороду забезпечити певний результат гри.

06.02.2018р. розпорядженням Генерального секретаря ФБУ було створено експертну робочу групу для детального аналізу вказаної гри, оцінки дій гравців під час гри, та складання відповідного висновку.

Висновок експертної групи було передано Комісії ФБУ з правових відносин, яка 22.02.2018р. на своєму засіданні розглянула справу.

На підставі матеріалів, що були зібрані, детально вивчені та розглянуті, заслуханих пояснень присутніх запрошених на засіданні, висновків експертів та у відповідності до пунктів 2, 6 Положення про Комісію ФБУ з правових відносин, статей 20, 27 Положення про дисциплінарні санкції ФБУ, Комісія вирішила:

- Визнати дії гравця «БК «Кремінь-КДЮСШ-2» Тимощука І. та гравців БК «Харківські Соколи» Гущіна С., Базилева М. під час гри Чемпіонату України Дивізіону «Б» (Вища ліга, чоловіки) між командами БК «Кремінь-КДЮСШ-2» (м. Кременчук) та БК «Харківські Соколи» (м. Харків), яка відбулася 04.02.2018р. в місті Кременчуці, такими, що були здійснені з метою протиправного впливу на результат гри та підпадають під положення статті 20 Положення про дисциплінарні санкції ФБУ

- У відповідності до статті 27 Положення про дисциплінарні санкції ФБУ застосувати до гравців Тимощука І., Гущіна С. та Базилева М. дисциплінарну санкцію, а саме заборонити пожиттєво здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з баскетболом (адміністративну, спортивну, професійну та ін.).