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    Федерер змістить Надаля з першого місця рейтингу АТР на наступному тижні

    • Сьогодні, 21:59
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    Роджер Федерер
    Роджер Федерер

    Іспанець не зміг захистити титул на турнірі в Мадриді

    Швейцарський тенісист Роджер Федерер з наступного тижня очолить світовий рейтинг АТР.

    Зараз швейцарець займає другий рядок і пропускає грунтову частину сезону, однак чинний лідер туру Рафаель Надаль програв у чвертьфіналі Madrid Open.

    Таким чином, він не зміг захистити титул та очки і віддав перше місце Федереру.

    Іспанець може повернути собі лідерство до повернення на корти швейцарця, якщо переможе на майбутньому турнірі в Римі, який стартує наступного тижня.

    У минулому році Надаль зупинився на цих змаганнях на стадії чвертьфіналу, де програв Домініку Тіму.

    Зазначимо, що в Мадриді іспанець так само поступився Тіму.

    Джерело: xsport.ua

    теніс
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