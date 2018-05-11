Федерер змістить Надаля з першого місця рейтингу АТР на наступному тижні

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Роджер Федерер

Іспанець не зміг захистити титул на турнірі в Мадриді

Швейцарський тенісист Роджер Федерер з наступного тижня очолить світовий рейтинг АТР.

Зараз швейцарець займає другий рядок і пропускає грунтову частину сезону, однак чинний лідер туру Рафаель Надаль програв у чвертьфіналі Madrid Open.

Таким чином, він не зміг захистити титул та очки і віддав перше місце Федереру.

Іспанець може повернути собі лідерство до повернення на корти швейцарця, якщо переможе на майбутньому турнірі в Римі, який стартує наступного тижня.

У минулому році Надаль зупинився на цих змаганнях на стадії чвертьфіналу, де програв Домініку Тіму.

Зазначимо, що в Мадриді іспанець так само поступився Тіму.

Джерело: xsport.ua