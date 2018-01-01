Фесенко та Бобров допомогли своїм командам виграти. Результати українців закордоном

Артем Пустовий також провів вдалий матч, але його команда програла

Центровий італійського «Авелліно» Кирило Фесенко допоміг своїй команді оформити виїзну перемогу у матчі Серії А проти «Торіно» (77:59). Капітан української збірної за 22 хвилини набрав 15 очок, зібрав п’ять підбирань і зробив одну передачу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України. Італійський клуб



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кирило Фесенко в атаці

Артем Пустовий також провів вдалий матч, але його команда програла

Центровий італійського «Авелліно» Кирило Фесенко допоміг своїй команді оформити виїзну перемогу у матчі Серії А проти «Торіно» (77:59).

Капітан української збірної за 22 хвилини набрав 15 очок, зібрав п’ять підбирань і зробив одну передачу, інформує офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Італійський клуб «Орландіна» українського форварда Дениса Яковлєва на виїзді поступився «Мілану» (54:91). Наш гравець, вийшовши у старті, отримав 23 хвилини ігрового часу, набрав чотири очки, зробив два підбирання й одну передачу.

Центровий збірної України Артем Пустовий отримав 32 хвилини ігрового часу у виїзному матчі чемпіонату Іспанії проти «Сарагоси». «Обрадойро» поступився з рахунком 93:87, а Пустовий відзначився 12 очками, сімома підбираннями та двома блок-шотами.

Захисник збірної України Сергій Гладир не врятував «Монако» від поразки у виїзному матчі чемпіонату Франції проти «Ле Ману» (85:94). Українець вийшов у старті, відіграв 24 хвилини, не набрав жодного очка, зробив два підбирання, три передачі й одне перехоплення.

В’ячеслав Кравцов вийшов у стартовій п’ятірці турецького «Ешкішехіру» й отримав 23 хвилини ігрового часу у домашньому матчі проти «Банвіту», який його команда програла з рахунком 80:81. Кравцов набрав сім очок, зібрав три підбирання, зробив перехоплення та блок-шот.

«Промітеас» українського захисника Олександра Липового на виїзді переміг «Ларіссу» у матчі регулярного чемпіонату Греції (89:81). Гравець збірної України віліграв лише шість з половиною хвилин, набравши два очки.

Форвард збірної України В’ячеслав Бобров провів традиційно вдалий матч за «П’єно Жвайгждес» у матчі чемпіонату Литви. Команда українця вдома перемогла «Нептунас» а Бобров за 25 хвилин набрав 18 очок, зібрав два підбирання, зробив три передачі й одне перехоплення.

Максим Корнієнко з литовського «Ювентуса» не врятував свою команду від домашньої поразки у матчі проти «Джукії» (75:79). Форвард збірної України, вийшовши у старті, відіграв 20 хвилин, набрав сім очок, зробив чотири підбирання та дві передачі.

Український бігмен румунського «Пітешті» Андрій Агафонов допоміг своїй команді розгромити «Динамо» (1114:65) у домашньому матчі. Українець, вийшовши у старті, відіграв 19 хвилин, набрав 11 очок, зробив три підбирання та дві передачі.