ФІФА покарала Росію за прояви расизму

Російський футбольний союз відбувся лише штрафом

ФІФА завершила слідство щодо проявів расизму під час товариського матчу збірних Росії і Франції та винесла вердикт, за яким на Російський футбольний союз очікують штрафні санкції. Чиновники ФІФА вирішили оштрафувати РФС на 30 тисяч франків за расистську поведінку вболівальників збірної Росії. Про це повідомляє офіційний сайт організації.



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Росія - Франція. Фото: Getty Images

Російський футбольний союз відбувся лише штрафом

ФІФА завершила слідство щодо проявів расизму під час товариського матчу збірних Росії і Франції та винесла вердикт, за яким на Російський футбольний союз очікують штрафні санкції.

Чиновники ФІФА вирішили оштрафувати РФС на 30 тисяч франків за расистську поведінку вболівальників збірної Росії. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Нагадаємо, що ще наприкінці березня ФІФА відкрила розслідування щодо образ французьких гравців у грі з росіянами. Спочатку з'явилася інформація, що нападника «Барселони» Усмана Дембеле образили на ґрунті расизму. Пізніше з'ясувалося, що в телетрансляцію поєдинку потрапили расистські вигуки на адресу хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

РФС відбувся лише штрафом, оскільки в ході слідства ФІФА встановила – випадки расистської поведінки мали поодинокий характер.