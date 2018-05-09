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    ФІФА покарала Росію за прояви расизму

    Російський футбольний союз відбувся лише штрафом
    ФІФА завершила слідство щодо проявів расизму під час товариського матчу збірних Росії і Франції та винесла вердикт, за яким на Російський футбольний союз очікують штрафні санкції. Чиновники ФІФА вирішили оштрафувати РФС на 30 тисяч франків за расистську поведінку вболівальників збірної Росії. Про це повідомляє офіційний сайт організації.
    • Сьогодні, 17:54
    • Розсилка
    Росія - Франція. Фото: Getty Images
    Росія - Франція. Фото: Getty Images

    Російський футбольний союз відбувся лише штрафом

    ФІФА завершила слідство щодо проявів расизму під час товариського матчу збірних Росії і Франції та винесла вердикт, за яким на Російський футбольний союз очікують штрафні санкції.

    Чиновники ФІФА вирішили оштрафувати РФС на 30 тисяч франків за расистську поведінку вболівальників збірної Росії. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

    Нагадаємо, що ще наприкінці березня ФІФА відкрила розслідування щодо образ французьких гравців у грі з росіянами. Спочатку з'явилася інформація, що нападника «Барселони» Усмана Дембеле образили на ґрунті расизму. Пізніше з'ясувалося, що в телетрансляцію поєдинку потрапили расистські вигуки на адресу хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

    РФС відбувся лише штрафом, оскільки в ході слідства ФІФА встановила – випадки расистської поведінки мали поодинокий характер.

    Росія ФІФА санкції розслідування
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