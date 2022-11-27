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ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну за бутси з прапором Росії

Христина Жиренко
glavcom.ua
ФІФА відмовилася карати гравця збірної Камеруну за бутси з прапором Росії
Ондуа у грі Чемпіонату світу між Камеруном Швейцарією вийшов на поле в бутсах із прапорами Росії та Камеруну

«У бутсах із російським прапором я граю вже дуже багато років і не збираюся порушувати цю традицію» – Ондуа

Прессекретар ФІФА Джованні Марті прокоментував скандал з розміщенням на бутсах хавбека збірної Камеруну Гаеля Ондуа прапору країни-агресора Росії, громадянство якої він також має.

«Дисциплінарна комісія знає про його бутси, але проблем немає. Він з Камеруну та Росії. Має подвійне громадянство. Це лише прапори його країн», – заявив Марті. 

На запитання ж журналістів, чи вчинок Ондуа не є набагато більшим політичним знаком, ніж носіння капітанської пов'язки One Love, прессекретар ФІФА відповів, що «не хоче вдаватися в деталі».

Нагадаємо, що Ондуа у грі Чемпіонату світу між Камеруном та Швейцарією вийшов на поле в бутсах із прапорами Росії та Камеруну. Пізніше камерунець заявив, що таким чином віддає шану Росії – країні в якій виріс.

«В Росії живуть мої рідні, вони завжди зі мною. Це наш із ними спільний дім. У бутсах із російським прапором я граю вже дуже багато років і не збираюся порушувати цю традицію», – написав Ондуа у своєму Telegram-каналі.

Варто зазначити, що у 2018 році Ондуа був у складі луганської «Зорі», за яку не провів жодної гри. Після цього він повернувся до Росії.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА чемпіонат світу мундіаль-2022

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