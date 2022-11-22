Матч Чемпіонату світу Аргентина – Саудівська Аравія завершився сенсацією (відео)

Збірна Аргентини стартує з поразки на ЧС-2022

Саудівська Аравія мінімально обіграла Аргентина у стартововму матчі Чемпіонату світу-2022

У першому турі групи «С» Чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини програла Саудівській Аравії. Про це повідомляє «Главком».

Матч відбувся на стадіоні «Лусаїл-Айконік» у місті Лусаїл.

Аргентина – Саудівська Аравія 1:2

Голи: Мессі, 10 (пен), – Аль-Шехрі 48, Аль-Досарі, 53

Аргентина: Мартінес, Тальяфіко (Акунья 71), Отаменді, Ромеро (Мартінес 59), Моліна, Гомес (Альварес 59), Паредес (Фернандес 59), де Пауль, Ді Марія, Мартінес, Мессі

Саудівська Аравія: Аль-Овайс, Аль-Шахрані (Аль-Брейк 90+9), Аль-Булайхі, Томбакті, Абдельхамід, Аль-Малкi, Аль-Досарі, Канно, Аль-Фарадж (Аль-Абед 45+4, Аль-Амрі 88), Аль-Брейкан (Ассірі 89), Аль-Шехрі (Аль-Ганам 78)

Попередження: Аль-Малкi (67), Аль-Булайхі (75), Аль-Досарі (79), Абдельхамід (82), Аль-Абед (88), Аль-Овайс (90+2)

Поєдинок обслуговував – Славко Вінчич зі Словенії.

Відзначимо, що букмекери вважали явним фаворитом збірну Аргентини.

Нагадаємо, матч-відкриття мундіалю між збірними Катару та Еквадору відбувся ще у неділю 20 листопада і завершився перемогою південноамериканської команди.