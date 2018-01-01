Фільм про допінг у російському спорті номінований на премію «Оскар»

«Ікар» режисера Браяна Фогеля буде представлений у категорії «Найкращий документальний фільм»

Документальний фільм режисера Браяна Фогеля «Ікар», що оповідає про масові маніпуляції з допінг-пробами у Росії, увійшов до числа номінованих на престижну кінопремію «Оскар». У картині розповідається історія про велосипедиста-любителя, який вивчає можливість застосування допінгу, і чи зможе він пройти антидопінговий тест.



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Григорій Родченков. Фото globallookpress.com

«Ікар» режисера Браяна Фогеля буде представлений у категорії «Найкращий документальний фільм»

Документальний фільм режисера Браяна Фогеля «Ікар», що оповідає про масові маніпуляції з допінг-пробами у Росії, увійшов до числа номінованих на престижну кінопремію «Оскар».

У картині розповідається історія про велосипедиста-любителя, який вивчає можливість застосування допінгу, і чи зможе він пройти антидопінговий тест.

Він просить про допомогу колишнього главу російської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова.

З його допомогою Фогель почав експериментувати з гормональними ін'єкціями та зразками сечі, які згодом будуть використовуватися для тестування.

Родченков на камеру засвідчив схему обміну зразків сечі російських спортсменів, щоб вони не були ідентифіковані, інформація про що була опублікована New York Times.

Прем'єра фільму відбулася 20 січня 2017 року, передає sportbox.ru.

Як повідомляє офіційний сайт кінопремії, «Ікар» потрапив у число номінантів у категорії «Найкращий документальний фільм».

Разом з ним за нагороду будуть боротися фільми «Abacus: Small Enough to Jail», «Обличчя, села», «Останні люди Алеппо» і «Стронг-Айленд».