Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами перед боєм

Битва за світло: перед боєм Усик зустрівся з українськими ветеранами в Ер-Ріяді

Абсолютний чемпіон у суперважкій вазі Олександр Усик зустрівся з українськими ветеранами у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді перед боєм із британським боксером Тайсоном Ф'юрі. Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

За день до бою Олександр Усик зустрівся з українськими захисниками, які приїхали підтримати українського чемпіона. Серед них – шахтарі та енергетики ДТЕК, металурги «Метінвест», а також оборонці Маріуполя в рамках проєкту «Серце Азовсталі». Ветерани побажали боксеру удачі в поєдинку з Ф'юрі.

Підтримати Усика до Ер-Ріяду приїхало близько 40 українських захисників. Ініціатива стала частиною спільної кампанії «Битва за світло», яку реалізує компанія ДТЕК Ріната Ахметова та Олександр Усик. Її мета – привернути увагу до проблем української енергетики, що постраждала через російські обстріли, та залучити допомогу від міжнародних партнерів для її відновлення та захисту.

Нагадаємо, раніше Усик ініціював флешмоб на створення гімну Битви за світло в підтримку сил ППО, рятувальників ДСНС та енергетиків.

Нагадаємо, Усик отримав несподіваного гостя у тренувальному таборі перед реваншем з Тайсоном Ф'юрі. Українець на своїй сторінці в Instagram поділився світлиною, на якій зустрівся з легендарним боксером Ленноксом Льюїсом. Про це стало відомо з соціальних мереж спортсмена.

«Союз двох абсолютів: величезна повага, що об'єднує два покоління хевівейту», – написав Усик під фото.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, перед домінацією українського супертяжа абсолютним чемпіоном у хевівейті був саме Леннокс, який у 1999 році здолав Холіфілда. Через чверть століття таке досягнення виборов Усик, побивши Тайсона Ф'юрі. Втім згодом Олександр відмовився від титулу IBF та втратив звання абсолюта.

Вже 21 грудня між українцем та «Циганським королем» відбудеться реванш, який пройде у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.