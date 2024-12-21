Усику заборонено цілувати хрест між раундами бою проти Ф'юрі: причина

У попередньому поєдинку Усик під час перерви між раундами цілував хрест, однак тепер це заборонено

Олександру Усику заборонили цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона. Про це повідомив промоутер британця Френк Воррен, пише talkSport.

У попередньому поєдинку Усик під час перерви між раундами цілував хрест. У соцмережах з'явилися припущення, що це міг бути інгалятор, яким українець начебто скористався для поповнення кисню.

Довести це не вдалося, і сам Усик заперечив такі звинувачення. Попри це, команда Ф'юрі наполягла на забороні підносити до рота щось, окрім трубочки з водою.

«Після бою було чимало спекуляцій, бо не було впевненості, що це було. Ми вирішили наступним чином: якщо щось, окрім води, буде знаходитися біля губ боксерів, тоді інспектор має втрутитися і прибрати це», – сказав Френк Воррена.

У відповідь команда Усика вимагала, щоб Ф'юрі збрив бороду перед реваншем, проте британський боксер відмовився.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) розпочався грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття». Букмекери віддають перевагу саме українцю Олександру Усику.

Також повідомлялося, що українець Олександр Усик вже прибув на арену для бою-реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі. У руках боксера той самий іграшковий віслючок від доньки, який приносить йому удачу.

Раніше президент України Володимир Зеленський поспілкувався із чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBC, WBO та IBO Олександром Усиком напередодні поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.