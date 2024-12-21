Український боксер здобув перемогу перед боєм-реваншем Усика та Ф’юрі

Суперником Новицького був мексиканець Едгар Рамірес

Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Суперником Новицького був мексиканець Едгар Рамірес. Українець виграв одностайним рішенням суддів: двічі по 102:90, 98:92.

Таким чином, Андрій зумів захистити пояс WBC International у надважкій вазі. Це його 14-та перемога на професійному рингу, 10 зі своїх поєдинків він виграв достроково.

Для Раміреса це друга в кар'єрі поразка на профірингу. Також в активі мексиканця 10 перемог (4 – нокаутом) та одна нічия.

В андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі свої бої проведуть ще два українці: Сергій Богачук і Даніель Лапін.

Богачук у рейтинговому поєдинку у першій середній вазі вийде в ринг проти британця Ішмаеля Девіса. Останній замінив ексчемпіона світу за версією WBA узбекистанця Ісраїла Мадрімова, який знявся за два тижні до бою.

Лапін у бою за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі протистоятиме французу Ділану Коліну.

Нагадаємо, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) пройде грандіозний вечір боксу, під час якого відбудеться повторний поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі за титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO і IBO у суперважкій вазі. Фахівці та прихильник боксу називають майбутню зустріч «боєм тисячоліття».