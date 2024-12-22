Усик підняв над рингом оригінальну шаблю гетьмана Мазепи (відео)

Після бою Усик підняв на ринзі шаблю Івана Мазепи

Усик присвятив перемогу своїй мамі

Український боксер після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі підняв над рингом оригінальну шаблю гетьмана Івана Мазепи. Вона датована 17 століттям.

Усик після бою показав унікальний артефакт мільйонам глядачів. На шаблі вигравіювано напис: «Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під Покровою своєю».

Також Олександр Усик присвятив перемогу своїй мамі Надії і всім матерям України.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбувся грандіозний вечір боксу. Український боксер Олександр Усик здолав британця Тайсона Ф'юрі та зберіг титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у суперважкій вазі. Боксери провели усі 12 раундів.

Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.