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Гімн «Битви за світло»: Усик оголосив музичний флешмоб на підтримку ДСНС, ППО та енергетиків

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Гімн «Битви за світло»: Усик оголосив музичний флешмоб на підтримку ДСНС, ППО та енергетиків

Onuka, Monatik та інші музиканти доєднуються до флешмобу Усика «Битва за світло»

Українській боксер та чемпіон світу Олександр Усик запустив музичний флеш-моб, щоб підтримати тих, хто щодня бореться з енергетичним тероризмом росії. На своїй сторінці в Інстаграм Усик звернувся до українців із закликом долучитись до створення народного гімну Битви за світло.

«Давайте разом створимо гімн Битви за світло. Нормальний такий, козацький, щоб аж за гаєм гуло. А я буду на ударних», – сказав Усик.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Менш ніж за добу анонс створення гімну набрав понад 1 млн переглядів. Основою для гімну стали звуки ударів Усика, які доповнюють робота українських ППО, рятувальників та енергетиків ДТЕК.

Основним мотивом гімну стала українська народна пісня «Ой на горі та женці жнуть» .

До створення флешмобу вже долучилися вокалістка гурту ONUKA Наталія Жижченко, виконавши партію на сопілці, Monatik, гурт Dakh Daughters. Очікується, що у флешмобу візьмуть участь багато українських артистів та музичних гуртів. Фінальну версію гімну Битви за світло буде презентовано напередодні реваншу Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі.

Нагадаємо, цієї осені вийшов документальний фільм «Битва за Світло», присвячений героїчній роботі українських енергетиків, рятувальників і бійців ППО. Олександр Усик також взяв участь у зйомках фільму, демонструючи свою підтримку тим, хто бореться з наслідками енергетичного терору.

Теги: Олександр Усик пісня бокс ДТЕК

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