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Усик вийшов на ринг в образі султана (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Усик вийшов на ринг в образі султана (відео)
Усик вийшов на ринг на бій із Ф'юрі
фото: скріншот з відео

Розпочався бій між Усиком та Ф'юрі

Головний боксерський реванш року між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі розпочався. Український боксер вийшов на ринг в образі султана.

Усик крокував на ринг у костюмі султана. Водночас Ф'юрі вийшов у костюмі Санта Клауса під новорічну пісню.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) почався грандіозний вечір боксу. Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.

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Теги: бокс спорт Саудівська Аравія Велика Британія Україна Тайсон Ф'юрі Олександр Усик

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