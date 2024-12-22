Усик вийшов на ринг в образі султана (відео)

Усик вийшов на ринг на бій із Ф'юрі

Розпочався бій між Усиком та Ф'юрі

Головний боксерський реванш року між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі розпочався. Український боксер вийшов на ринг в образі султана.

Усик крокував на ринг у костюмі султана. Водночас Ф'юрі вийшов у костюмі Санта Клауса під новорічну пісню.

Нагадаємо, що сьогодні, 21 грудня, в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) почався грандіозний вечір боксу. Український чемпіон WBC International у надважкій вазі Андрій Новицький здобув перемогу в андеркарді бою-реваншу між володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO в хевівейті Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі.

Також український боксер Сергій Богачук здобув перемогу над британцем Ішмаелем Девісом (13–1, 6 КО) у рамках вечора боксу в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Богачук не лише захистив титул чемпіона світу за версією WBA Continental у першій середній вазі, а й виборов пояс IBF Continental.

Зауважимо, що Олександру Усику було заборонено цілувати свій хрест між раундами бою-реваншу проти Тайсона.