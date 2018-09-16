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    ФК «Львів» та «Чорноморець» закрили програму восьмого туру очною зустріччю (відео)

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    Фото взяте з ресурсу ua-football.com - ФК «Львів» та «Чорноморець» закрили програму восьмого туру очною зустріччю (відео)
    Фото взяте з ресурсу ua-football.com

    Мінімальну перемогу в Одесі відсвяткували гості

    Команда Юрія Бакалова здобула важливі три очки, перегравши на виїзді одеський «Чорноморець». Долю абсолютно рівного поєдинку вирішив один влучний постріл. Його на 43-й хвилині завдав бразильський легіонер львів'ян Бруно Дуарте.

    Чемпіонат України. Восьмий тур.

    Чорноморець - ФК Львів 0-1

    Гол: Бруно, 43

    Чорноморець: Литовченко - Романюк, Рижук (Мусолітін, 55), Остапенко, Трубочкін - Савченко, Смірнов - Леонов (Татарков, 65), Бабенко, Чорній - Коваль (Карноза, 76)

    ФК Львів: Бандура - Голіков, Адамюк, Білий, Воронін (Путраш, 34) - Каленчук, Джонатан - Тейлор, Аугусто (Западня, 90 + 1), Сабіно - Бруно (Жуліо Сезар, 90 + 3)

    Попередження: Леонов, Чорній, Татарков, Романюк - Бруно, Каленчук, Білий

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Чорноморець
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