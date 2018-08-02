ФК «Маріуполь» і «Генк» Маліновського вийшли у третій відбірний раунд Ліги Європи

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Маріупольці у додатковий час зуміли дотиснути «Юргорден»

ФК «Маріуполь» таки вийшов у третій кваліфікаційний раунд Ліги Європи-2018/19.

Після результативної нічиєї у першому матчі з «Юргорденом» у Швеції, поєдинок в Одесі завершився з аналогічним рахунком – 1:1.

А це означало, що команди змушені були грати додатковий час.

У додаткові 30 хвилин фортуна посміхнулася українській команді. Арбітр в одному з епізодів призначив пенальті, і Руслан Фомін приніс своїй команді бажану путівку у наступний раунд.

Водночас, бельгійський «Генк» Руслана Маліновського вдруге розгромив «Фолу» та спокійно вийшов у наступний етап.

У матчі у Люксембурзі український півзахисник на полі так і не з’явився, просидівши всю гру у запасі.

Потреби у допомозі Маліновського не було, адже «Генк» виграв 4:1.

Ліга Європи з футболу сезону-2018/19

Другий відбірний раунд

ФК «Маріуполь» (Україна) – «Юргорден» (Швеція) – 2:1 д.ч. (0:0, 1:1, 1:0)

Голи: 1:0 – Піхальонок (63), 1:1 – Баджі (77), 2:1 – Фомін (97, пен)

«Маріуполь»: Худжамов, Білий (Чоботенко, 106), Яворський, Биков, Полегенько, Мишньов, Піхальонок, Тищенко (Кирюханцев, 110), Демірі (Дава, 116), Чурко (Вакула, 73), Фомін.

Перший матч – 1:1

«Фола» (Люксембург) – «Генк» (Бельгія) – 1:4 (0:2)

Перший матч – 0:5