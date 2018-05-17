ФК «Маріуполь» уже почав підсилюватися перед стартом у Лізі Європі

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Фото ФК «Маріуполь»

Клуб уклав угоди з кількома гравцями, починаючи з 1 липня

За словами віце-президента «Маріуполя» Андрія Саніна, клуб уже знайшов нових гравців, які поповнять команду з 1 липня, проте не збирається істотно змінювати склад.

Ще до початку літнього трансферного вікна «Маріуполь» уже провів роботу над підсиленням, провівши трансфер кількох футболістів.

«До кінця поточного сезону Олександр Бабич уже сформував бойовий і зіграний кістяк команди, тому серйозних змін у складі не буде. Ми тільки проведемо точкове посилення деяких позицій. У цьому напрямку є певні напрацювання – вже підписані нові цікаві та перспективні гравці, контракти з якими вступлять у силу з 1 липня», - сказав Санін.

Судячи з усього, цими новачками «Маріуполя» стануть легіонери.

Разом з цим Санін запевняє, що команда буде приділяти велику увагу і своїй молоді.

«Але ми сподіваємося не лише на легіонерів, а й шукаємо посилення у власних ресурсах. Наприклад, в останніх іграх добре себе проявив 20-річний Олексій Биков, який прийшов з молодіжної команди. Крім того, ми плануємо взяти на літній збір цілу групу талановитих хлопців з «дубля», - зауважив він.

За підсумками нинішнього сезону «Маріуполь» завоював путівку у кваліфікації Ліги Європи, достроково посівши п’яте місце в УПЛ. Команда Олександра Бабича почне шлях у єврокубках з другого кваліфікаційного раунду.

Джерело: sportarena.com