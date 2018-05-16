Схема та графік старту українських клубів у футбольних єврокубках сезону-2018/19

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Минулими вихідними визначилися всі представники від України у Лізі чемпіонів і Лізі Європи нового сезону

Після перемоги над «Вересом» у 31-му турі Прем'єр-ліги «Шахтар» гарантував собі чемпіонський титул, а з ним – перепустку до групового раунду Ліги чемпіонів.

Окрім того, у цей ігровий день визначився і п'ятий представник України у єврокубках сезону-2018/19.

«Шахтар» має путівку до групового етапу Ліги чемпіонів, а «Динамо», яке здобуло срібні нагороди, – до третього кваліфікаційного раунду. Киянам для потрапляння до основної сітки необхідно буде подолати опір двох суперників. У разі невдачі на будь-якій стадії, за новим регламентом, наш представник автоматично перейде до групового раунду Ліги Європи.

Натомість п’ята команда УПЛ, якою став уже недосяжний для «Вереса» «Маріуполь», стартуватиме у другому раунді кваліфікації, а четверта («Ворскла» або «Зоря») – у третьому. Таким чином українським делегатам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох і двох суперників відповідно.

Ліга чемпіонів-2018/19

Починаючи з літа 2018 року, Ліга чемпіонів матиме новий вигляд. В основній сітці виступатимуть ті самі 32 клуби, які у восьми квартетах посперечаються за 16 путівок до 1/8 фіналу. А ось схема відбору учасників до групового раунду зміниться.

До групового етапу ЛЧ-2018/19 одразу потраплять 26 команд (раніше було 22). Тепер чотири найсильніші у рейтингу асоціації без кваліфікацій делегують туди всіх своїх представників (по чотири). Тому рішення УЄФА суттєво покращить позиції Іспанії, Німеччини, Англії й Італії.

Франція та Росія, які перебувають на п'ятому та шостому місцях відповідно, гарантовано матимуть по два учасники групового етапу, Португалія (сьоме місце), Україна (восьме), Бельгія (дев’яте) та Туреччина (10-те) – по одному.

Якщо ж чинний переможець Ліги Європи (мадридське «Атлетико» чи французький «Олімпік Марсель») отримає право зіграти у груповому етапі на основі результатів у національному чемпіонаті, то звільнене ним місце посяде володар третього рядка у лізі, яка знаходиться на п'ятій сходинці рейтингу (Франція).

Суперники для віце-чемпіона України

Решту шість перепусток розіграють 55 клубів, серед яких й віце-чемпіон України. Як і у попередні роки, будуть сформовані дві гілки відбору.

«Шлях представників ліг» складатиметься із трьох етапів, а не двох, як було раніше. У другому кваліфікаційному раунді виступлять шість команд (другі призери Туреччини, Чехії, Швейцарії, Нідерландів, Греції й Австрії). У третьому до трійки переможців другого приєднаються представники Франції, Росії, Португалії, України та Бельгії. Вони утворять між собою чотири пари. Їхні переможці у раунді плей-офф розіграють дві путівки до основної сітки.

Команди, які програють у третьому відбірному раунді «Шляху представників ліг» або у раунді плей-офф, напряму потраплять до групового етапу Ліги Європи. Тобто, як уже згадувалося, «Динамо» точно виступить, як мінімум, у груповому етапі другого за значущістю клубного турніру Європи, навіть якщо вилетить після перших же матчів у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Ліга Європи-2018/19

У Лізі Європи Україну представлятимуть три клуби. Одразу до групового етапу разом із 16-ма іншими учасниками мав би потрапити володар кубка країни, але склад фіналістів – майбутніх учасників Ліги чемпіонів – надав таке право бронзовому призеру Прем’єр-ліги. Ним буде «Ворскла» або «Зоря». В останньому турі полтавську команду у грі з конкурентом влаштує і нічия.

В основній сітці Ліги Європи-2018/19, як і зараз, виступатимуть 48 клубів, які у 12-ти квартетах посперечаються за 24 путівки до 1/16 фіналу (до них приєднаються вісім третіх команд із груп Ліги чемпіонів).

Напряму до групової стадії Ліги Європи потраплять 17 учасників: по два представники Іспанії, Німеччини, Англії, Італії та Франції, по одному – Росії, Португалії, України, Бельгії, Туреччини, Чехії та Швейцарії.

Стартові позиції для українських клубів

Відповідно, залишається 31 пропуск до Ліги Європи. На відбір для володарів національних кубків і призерів відведено 13 місць. Тут буде п'ять етапів: попередній і чотири кваліфікаційні. Учасників – 144 (у тому числі три невдахи другого раунду кваліфікації ЛЧ «Шляху представників ліг»).

У цій гілці виступатимуть два українські клуби. П’ята команда Прем’єр-ліги стартуватиме у другому раунді кваліфікації, а четверта – у третьому. Таким чином, українським делегатам для потрапляння до основної сітки потрібно буде пройти трьох і двох суперників відповідно. До речі, представники країн «великої п'ятірки» почнуть свою кампанію вже з другого раунду відбору, що навряд чи є позитивною інформацією для інших асоціацій, у тому числі і для України.

Квота України на євросезон-2018/19

Ліга чемпіонів

Чемпіон Прем’єр-ліги («Шахтар») стартує у груповому раунді. Жеребкування – 30 серпня, перший тур – 18/19 вересня.

Віце-чемпіон Прем’єр-ліги («Динамо») стартує у третьому кваліфікаційному раунді. Жеребкування – 23 липня, матчі – 7/8 серпня та 14/15 серпня.

Ліга Європи

Бронзовий призер Прем’єр-ліги («Ворскла» або «Зоря») стартує у груповому раунді. Жеребкування – 31 серпня, перший тур – 20 вересня.

Четверта команда Прем’єр-ліги («Ворскла» або «Зоря») стартує у третьому кваліфікаційному раунді. Жеребкування – 23 липня, матчі – 9 серпня та 16 серпня.

П’ята команда Прем’єр-ліги («Маріуполь») стартує у другому кваліфікаційному раунді. Жеребкування – 19 червня, матчі – 26 липня та 2 серпня.

За матеріалами ФФУ