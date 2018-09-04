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    ФК «Олександрія» придбав 18-річного вихованця «Динамо»

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    Кирило Дришлюк. Фото ФК &laquo;Олександрія&raquo; - ФК «Олександрія» придбав 18-річного вихованця «Динамо»
    Кирило Дришлюк. Фото ФК «Олександрія»

    Кирило Дришлюк, який виступав за «Зірку», перейшов в олександрійський клуб

    Кирило Дришлюк підписав контракт з футбольним клубом «Олександрія».

    18-річний вихованець футбольної школи київського «Динамо», екс-гравець кропивницької «Зірки», приєднався до основної команди футбольного клубу з Кіровоградщини.

    Кропивницький клуб та ФК «Олександрія» уклали трансферну угоду про перехід гравця, інформує офіційний сайт олександрійської команди.

    З 2016 року Кирило виступав за кропивницьку «Зірку». З початку сезону-2016/17 виступав переважно за юнацьку (10 ігор) і молодіжну (дев’ять ігор) команди клубу.

    За основну команду дебютував 23 квітня 2017 року на 83-й хвилині виїзного матчу проти кам’янської «Сталі».

    Амплуа гравця – півзахисник. За «Олександрію» Кирило виступатиме під номером 16.

    «Вітаємо у клубі, Кириле! Бажаємо успішної кар’єри, великих перемог, і – не зупинятися на досягнутому», - йдеться у повідомленні прес-служби ФК «Олександрія».

    Нагадаємо, «Динамо» дозаявило Дуелунда та ще трьох новачків, Вакулко виступатиме за «Арсенал».

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