Фонсека: Чому не забили ще? Тому що воротар «Роми» себе відмінно показав

Головний тренер «Шахтаря» прокоментував перемогу своєї команди над «Ромою» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

«Шахтар» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрівся з великою командою в обличчі італійської «Роми», тому перемога була дуже важлива. Про це заявив головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека, який прокоментував перемогу «Шахтаря» над «Ромою» (2:1). «Можу сказати, що ми зустрілися з великою



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Паулу Фонсека. Фото: ФК Шахтар

Головний тренер «Шахтаря» прокоментував перемогу своєї команди над «Ромою» у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

«Шахтар» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зустрівся з великою командою в обличчі італійської «Роми», тому перемога була дуже важлива.

Про це заявив головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека, який прокоментував перемогу «Шахтаря» над «Ромою» (2:1).

«Можу сказати, що ми зустрілися з великою командою. Важливо було виграти. Зрозуміло, що бажано було не пропускати, але важливо було перевернути результат і перемогти. Гра була непростою, особливо перший тайм. Були складнощі з тим, щоб показати свою гру. Це заслуга «Роми». Але ми добре показали себе, було багато моментів, щоб забивати. «Рома» теж діяла організовано», - зазначив він.

«У перерві ми усунули проблеми з позиціонуванням і провели відмінний тайм. У воротаря «Роми» було два-три нереальних сейви. Пропущений гол? Помилка стартує з початку. Ми не повинні були пресингувати так високо, це створило дисбаланс. Не пощастило і з відскоком. У першому таймі ми починали грати від воріт, і це послабило пресинг «Роми». У перерві ми виправили позиціонування. Більше стало моментів, більше володіли м'ячем. Чому не забили ще? Тому що воротар себе відмінно показав», - підкреслив Фонсека.

Ми зрозуміли, що лінія оборони «Роми» базувалася мало не в центрі. Потрібно було закидати м'яч за спини. Так прийшов гол Феррейри.

Матч-відповідь між командами відбудеться 13 березня у Римі.

Джерело: Террикон