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    Фонсека переходить у луганську «Зорю»

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    У поточному сезоні Фонсека провів лише три матчі за дубль &laquo;Порту&raquo; - Фонсека переходить у луганську «Зорю»
    У поточному сезоні Фонсека провів лише три матчі за дубль «Порту»
    aspress

    Ні, мова не про наставника «Шахтаря»

    21-річний правий захисник збірної Португалії і «Порту» Фернандо Фонсека найближчі 4 місяці проведе в оренді в «Зорі». За інформацією O Jogo, український клуб гарантував футболістові стабільну ігрову практику.

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    У поточному сезоні гравець провів три матчі за дубль «Порту» та відзначився однією гольовою передачею.

    Transfermarkt оцінює його в 700 тисяч євро. Контракт з «Порту» добігає завершення влітку 2020 року.

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