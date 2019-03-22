Фонсека стверджує, що не збирається достроково залишати «Шахтар»



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Паулу Фонсека Фото: Сегодня

«Мій контракт з «Шахтарем» ще діє півтора року і я хочу його доопрацювати»

Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека розповів, що не думає про те, що достроково залишити донецьку команду.

«Головне завдання - перемога в чемпіонаті України. Зараз ми на першому місці, тому все добре. Вважаю, що ми добре зіграли в єврокубках, але треба розуміти різницю між українськими командами і топ-клубами Європи. «Шахтар» - хороший клуб, ми мотивовані і хочемо вигравати титули», - заявив португальський фахівець.

«Виграти Лігу чемпіонів або Ліги Європи зараз для нас дуже важко. У цьому сезоні нам довелося внести багато важливих змін до складу. Мій контракт з «Шахтарем» ще діє півтора року і я хочу його доопрацювати. Якщо надійде пропозиція, яка відповідає моїм інтересам та інтересам «Шахтаря», то ми її обговоримо. Зараз же я не розглядаю варіант залишити «Шахтар», - цитує Maisfutebol Фонсеку.

Нагадаємо, португальський фахівець знаходиться в списку кандидатів на посаду наставника «Роми» в наступному сезоні.