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    Фонсека стверджує, що не збирається достроково залишати «Шахтар»

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    Паулу Фонсека - Фонсека стверджує, що не збирається достроково залишати «Шахтар»
    Паулу Фонсека
    Фото: Сегодня

    «Мій контракт з «Шахтарем» ще діє півтора року і я хочу його доопрацювати»

    Головний тренер «Шахтаря» Паулу Фонсека розповів, що не думає про те, що достроково залишити донецьку команду.

    «Головне завдання - перемога в чемпіонаті України. Зараз ми на першому місці, тому все добре. Вважаю, що ми добре зіграли в єврокубках, але треба розуміти різницю між українськими командами і топ-клубами Європи. «Шахтар» - хороший клуб, ми мотивовані і хочемо вигравати титули», - заявив португальський фахівець.

    «Виграти Лігу чемпіонів або Ліги Європи зараз для нас дуже важко. У цьому сезоні нам довелося внести багато важливих змін до складу. Мій контракт з «Шахтарем» ще діє півтора року і я хочу його доопрацювати. Якщо надійде пропозиція, яка відповідає моїм інтересам та інтересам «Шахтаря», то ми її обговоримо. Зараз же я не розглядаю варіант залишити «Шахтар», - цитує Maisfutebol Фонсеку.

    Нагадаємо, португальський фахівець знаходиться в списку кандидатів на посаду наставника «Роми» в наступному сезоні.

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