«Формат, який не поважає стрибків». Легкоатлети обурені новими правилами змагань зі стрибків у довжину



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На обох переможних етапах Діамантової ліги українка Марина Бех-Романчук була б переможницею незалежно від формату Світлина - Golden Roof Challenge

Згідно з нововведеннями, достатньо стрибнути найдалі лише в заключній спробі

Провідні легкоатлети світу не сприймають змін до правил змагань зі стрибків у довжину, але при цьому суперечливий формат «Фінальної трійки» може бути запроваджений на майбутніх Олімпійських іграх та чемпіонатах світу, про що сповістила публікація останнього видання світових змагань з легкої атлетики та технічних правил 2020 року.

Нова редакція технічного правила була введена торік 1 листопада. На минуломісячному засіданні Діамантової ліги у Стокгольмі введення формату «Фінальної трійки» зазнало нищівної критики з боку Асоціації атлетів, парасолькової організації, яка представляє спортсменів. В Асоціацію входить більшість елітних атлетів.

Формат передбачає, що лише три провідних стрибуни після п'яти спроб отримують шостий стрибок, причому найкращий із цього фінального раунду оголошується переможцем, навіть якщо він не перевищує довжини, встановленої під час змагань раніше (досі переможець визначався за підсумками усіх шести спроб).

У своїй заяві створена цьогоріч у липні Асоціація атлетів на чолі з дворазовим олімпійським чемпіоном у потрійному стрибку Крістіаном Тейлором зі США повідомила про свою «протидію» формату «Фінальної трійки» після дискусій з «великою кількістю стрибунів та спортсменів по всьому світу».

«Очевидно, що спортсмени, з якими ми спілкувалися, не сприймають «Фінальну трійку» як позитивне нововведення, - йдеться в заяві. – Це формат, який не поважає стрибків, відволікаючи від видовища. З тих спортсменів, з якими ми спілкувалися, приблизно 87 відсотків не сприйняли концепції «Фінальної трійки».

Серед тих, хто відреагував на нововведення, була олімпійська чемпіонка Ріо-2016 зі стрибків з жердиною Катеріна Стефаніді з Греції, яка написала в Twitter: «Це жахливо. Неймовірно, наскільки Міжнародний олімпійський комітет контролює наш спорт».

Варто зазначити, що формулювання нового правила не виключає змін у будь-якому традиційному легкоатлетичному змаганні, не лише в стрибках у довжину. Альтернативні формати можуть бути запроваджені на чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. Раніше нічого схожого в рамках цих двох подій не допускалося.

Стрибок у довжину серед чоловіків на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі виграв бронзовий призер чемпіонату світу-2017 Русвал Самааї з Південної Африки. При цьому він засудив новий формат, навіть не дивлячись на те, що той допоміг Русвалу перемогти.

«Зупиніть це! Немає необхідності змінювати формат, який працює десятки років. Я виграв змагання, базуючись на формулі, яка є нечесною щодо хлопця з найдальшим стрибком. Наш захід простий. Той, хто стрибне найдальше під час змагань, виграє змагання. Але не цього разу. Тут 8,13 метра приносить вам друге місце, а 8,09 м – перемогу», - сказав Самвааї, який виграв змагання, стрибнувши на 8,09 метра у фінальному раунді, хоча домашній стрибун Тобіас Монтлер стрибнув на 8,13 м у другій та третій спробах.

Формат також діяв на фінальному етапі Діамантової ліги в Досі минулої п'ятниці, коли, як і в Стокгольмі, українка Марина Бех-Романчук виграла фінальний раунд, але шведка Хадді Санья фінішувала лише третьою, незважаючи на те, що мала загальний другий результат.

Тим часом Світова легка атлетика повідомила про чергові зміни правил у стрибках у довжину та потрійному стрибку, які було прийнято під час засідання Ради у червні 2019 року.

Згідно з новим технічним правилом, якщо палець взуття нависає над лінією зльоту, навіть не роблячи сліду на пластиліновій смузі, викладеній безпосередньо за нею, це буде вважатися заступом. У заяві Всесвітньої легкої атлетики говориться, що це буде зрозумілішим та простішим для оцінки.

«Старе правило іноді дозволяло пальцям на ногах помітно заступати лінію, не маркуючи пластилін. Зміна повинна була вступити в дію з 1 листопада 2020 року, але з огляду на виняткові обставини цього року і особливо через перенесення Олімпійських ігор на 2021 рік вона була відкладена на один рік», - говориться в заяві.

Джерело: Inside the Games