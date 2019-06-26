Форвард «Динамо» Беседін став батьком



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Артем Бєсєдін Фейсбук

У Артема та дружини Радміли народився син

Форвард київського «Динамо» та збірної України Артем Беседін став батьком. У ніч на 25 червня його дружина Радміла народила сина.

Малюка планують назвати Домініком, інформує прес-служба клубу.

«Усе пройшло успішно, були природні пологи, дружина і дитина почувають себе добре. Я був присутній при появі малюка на світ, зізнаюся, переживав, але воно того варте. 27 червня зможу забрати дружину і сина додому, виписка якраз на її День народження», - прокоментував щасливий батько.