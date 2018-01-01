Форвард «Донбасу» встановив новий рекорд результативності української хокейної ліги

Віталій Лялька побив рекорд Володимира Чердака

У вчорашньому матчі проти «Галицьких Левів» донецький нападник Віталій Лялька побив рекорд Володимира Чердака за кількістю матчів регулярного чемпіонату поспіль з набраними очками. Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги. На рахунку у лідера харків'ян було 17 матчів з набраними балами, в яких він набрав 41 (19+22)



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Віталій Лялька. Фото: УХЛ

Віталій Лялька побив рекорд Володимира Чердака

У вчорашньому матчі проти «Галицьких Левів» донецький нападник Віталій Лялька побив рекорд Володимира Чердака за кількістю матчів регулярного чемпіонату поспіль з набраними очками.

Про це повідомляє прес-служба Української хокейної ліги.

На рахунку у лідера харків'ян було 17 матчів з набраними балами, в яких він набрав 41 (19+22) очок.

Варто зазначити, що в трьох матчах з 17-ти форвард відзначався ще в формі «Донбасу» в останніх матчах першого етапу сезону 16/17, а решта 14 належать до поточного сезону в складі МХК «Динамо».

Перервалася серія Володимира в матчі проти донеччан, коли форвард був видалений до кінця гри на третій хвилині матчу.

Що стосується Віталія Ляльки, то в 18-ти поєдинках поточного сезону 9-й номер донеччан набрав 43 (24+19) - що є абсолютним рекордом Української хокейної ліги і в плані набраних очок, і в плані кількості поєдинків з набраними результативними балами.



У загальній сумі, зараз на рахунку у Віталія Ляльки 55 (30+25) очок, він займає п'яте місце в топі бомбардирів поточного чемпіонату, яке ділить з Владиславом Куцевичем з білоцерківського клубу.