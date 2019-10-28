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    Форвард киян продовжить ігрову кар’єру в Харкові

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    Антон Мусієнко - Форвард киян продовжить ігрову кар’єру в Харкові
    Антон Мусієнко
    ФБУ

    Антон Мусієнко перейшов з «Київ-Баскета» до «Харківських Соколів»

    Український форвард «Київ-Баскета» Антон Мусієнко продовжить ігрову кар’єру в «Харківських Соколах».

    Клуби домовилися про оренду 21-річного гравця до кінця поточного сезону.

    У Суперлізі Мусієнко відіграв за столичний клуб три матчі (середні показники 0.3 очка, 1підбирання, 1 передача). Крім того в активі Антона матчі за «Київ-Баскет» у кваліфікації Ліги чемпіонів з «Капфенбергом» і «Бургасом», у груповому турнірі Ліги Європи з «Дніпром» і у Кубку України з «Львівською Політехнікою».

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    У складі збірної України U-23 з баскетболу 3х3 Антон Мусієнко, який, до речі, народився у Харкові, цього сезону став бронзовим призером Ліги Націй і чемпіонату Європи.

    Раніше до «Харківських Соколів» зі столичного клубу перебрався Олександр Тищенко.

    баскетбол БК Київ-Баскет
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