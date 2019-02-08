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    Французький «Нант» вивів з обігу дев'ятий номер, під яким грав Сала

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    Французький «Нант» вивів з обігу дев'ятий номер, під яким грав Сала

    Сьогодні, 8 лютого, було оголошено, що знайдене в літаку під водою тіло належить аргентинському футболістові

    «Нант» вшанував пам'ять нападника Еміліано Сали, тіло якого було знайдено вчора в Ла-Манші.

    Клуб вирішив вивести з обігу 9-й номер, під яким Сала виступав за «канарок».

    28-річний Сала перейшов в «Кардіфф Сіті» з «Нанта» в зимове трансферне вікно, ставши найдорожчим футболістом в історії британського клубу. Увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс разом з пілотом Девідом Ібботсоном, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно пропало з радарів.

    Пізніше пошукова група виявила літак і тіло на дні Ла-Маншу.

    Сьогодні, 8 лютого, було оголошено, що знайдене в літаку під водою тіло належить аргентинському футболістові.

    Нагадаємо, УЄФА в своєму офіційному Twitter також висловив співчуття у зв'язку із загибеллю нападника «Кардіфф Сіті» Еміліано Сали.

    Джерело: Sports.ru

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