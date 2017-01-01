Французький велогонщик має намір побити рекорд Тур де Франс в 2018-му році

Йдеться про кількість участей в змаганнях

Французький велогонщик Сільвен Шаванель в 2018 році має намір в рекордний 18-й раз проїхати Тур де Франс. У 2017 році Сільвен Шаванель в 17-й раз взяв участь в Тур де Франс, завершивши гонку 25-м в загальному заліку. За кількістю участей (17) він зрівнявся з рекордсменами за цим показником - німцем Йенсом Фогтом і австралійцем Стюартом О'Грейді,



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Йдеться про кількість участей в змаганнях

Французький велогонщик Сільвен Шаванель в 2018 році має намір в рекордний 18-й раз проїхати Тур де Франс.

У 2017 році Сільвен Шаванель в 17-й раз взяв участь в Тур де Франс, завершивши гонку 25-м в загальному заліку.

За кількістю участей (17) він зрівнявся з рекордсменами за цим показником - німцем Йенсом Фогтом і австралійцем Стюартом О'Грейді, які вже завершили кар'єру.

Тепер же Шаванель заявив, що в 2018 році має намір встановити новий рекорд за кількістю матчів у Турі.

«Якщо я поїду на Тур де Франс-2018, то це буде мій 18-й і останній Тур. Проїхати 17 - це прекрасно. Якщо я поїду на 18-й Тур - я перепишу історію. Я можу продовжувати кар'єру і в 2019 році, але мене не цікавить 20-а або 21-а участь в Турі. Я знаю, наскільки Тур важкий і на які жертви заради нього треба йти», - цитує Шаванель Centre Presse.

За свою кар'єру Сільвен Шаванель здобув 3 перемоги на Тур де Франсі (одна в 2008 році і дві - в 2010), а також провів два дні в жовтій майці лідера в 2010 році. Його кращий результат в загальному заліку - 19-е місце в 2009 році.

Джерело: sportarena.com