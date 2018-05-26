Фрум вийшов на перше місце багатоденки Giro d'Italia-2018

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Кріс Фрум. Фото: Getty Images

Передостанній етап багатоденки протяжністю 214 км пройде у суботу, 26 травня

Британець Кріс Фрум з команди Sky став переможцем 19-го етапу багатоденної шосейної велогонки «Джиро д'Італія» і вийшов на перше місце в генеральній класифікації.

На фініші гірського етапу протяжністю 184 кілометри Фрум виграв три хвилини у найближчого переслідувача еквадорця Річарда Карапаса з Movistar. Трійку замкнув француз Тібо Піно з Groupama-FDJ, який поступився часу переможця 3 хвилини 7 секунд.

Після цього етапу Фрум піднявся з четвертого на першу позицію в генеральній класифікації, його загальний час - 80 годин 21 хвилина 59 секунд. Голландець Том Дюмулен (Sunweb) зберіг другу сходинку з відставанням від лідера в 40 секунд. На третє місце вийшов Піно (+4 хвилини 17 секунд), відігравши в загальному заліку дві позиції.

Передостанній етап багатоденки протяжністю 214 км пройде у суботу, 26 травня. Гранд-тур завершиться в неділю, 27 травня.

Giro d'Italia-2018

19-ий етап

1. Кріс Фрум (Великобританія, Sky) – 5.12,26

2. Річард Карапас (Еквадор, Movistar) – 3,00

3. Тібо Піно (Франція, FDJ) – 3,07

4. Мігель Анхель Лопес (Колумбія, «Астана») – 3,12

5. Том Дюмолін (Голландія, Sunweb) – 3,23

6. Себастьян Райхенбах (Швейцарія, Groupama – FDJ) – 6,13

7. Давіде Формоло (Італія, Bora-Hansgrohe) – 8,22

8. Сем Оомен (Голландія, Sunweb) – 8,23

9. Патрік Конрад (Данія, Bora-Hansgrohe)

10. Пейо Більбао (Іспанія, "Астана")

Загальний залік

1. Кріс Фрум (Великобританія, Sky) – 80.21,59

2. Том Дюмолін (Голландія, Sunweb) – 0,40

3. Тібо Піно (Франція, FDJ) – 4,17

4. Мігель Анхель Лопес (Колумбія, «Астана») – 4,57

5. Річард Карапас (Еквадор, Movistar) – 5,44

6. Доменіко Поццовіво (Італія, Bahrain Merida) – 8,03

7. Пейо Більбао (Іспанія, «Астана») – 11,08

8. Патрік Конрад (Данія, Bora-Hansgrohe) – 12,19

9. Джордж Беннетт (Нова Зеландія, LottoNL-Jumbo) – 12,35

10. Сем Оомен (Голландія, Sunweb) – 14,18