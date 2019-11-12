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    Футболіст Соболь – російському ЗМІ: В збірній України є україномовні, але вони теж переходять на російську

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    Для Едуарда Соболя і решти збірників України&nbsp; з футболу мова не має значення - Футболіст Соболь – російському ЗМІ: В збірній України є україномовні, але вони теж переходять на російську
    Для Едуарда Соболя і решти збірників України  з футболу мова не має значення
    ФФУ

    Це дійсно збірна України?

    Оборонець збірної України Едуард Соболь дав інтерв’ю російському виданню з красивою назвою «Совєцкій спорт». Зокрема розповів про те, як спілкуються футболісти в таборі нашої національної команди.

    В контексті того, що головний тренер Андрій Шевченко зазвичай на прес-конференціях спілкується російською, Едуарда запитали, якою мовою наставник спілкується з командою на тренуваннях.

    «Теж російською. В команді є хлопці, для яких основна мова – українська. Але навіть вони переходять на російську. Так зручніше. Втім, для Андрія Миколайовича цей момент – не принциповий», - відповів Соболь.

    Едуарда перепитали про позицію гравців збірної України, серед яких чимало хлопців займають активну політичну позицію.

    «І що в цьому поганого? Ми – вільні громадяни своєї країни. Кожен з нас має право на будь-яку позицію. Кожен в тій чи іншій мірі цікавиться політикою. Хоча особисто мені хотілося б, щоб вона була якомога далі від спорту», - говорить гравець бельгійського «Брюґґе» і збірної України.

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    мова Збірна України Андрій Шевченко Едуард Соболь
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