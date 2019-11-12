Футболіст Соболь – російському ЗМІ: В збірній України є україномовні, але вони теж переходять на російську



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Для Едуарда Соболя і решти збірників України з футболу мова не має значення ФФУ

Це дійсно збірна України?

Оборонець збірної України Едуард Соболь дав інтерв’ю російському виданню з красивою назвою «Совєцкій спорт». Зокрема розповів про те, як спілкуються футболісти в таборі нашої національної команди.

В контексті того, що головний тренер Андрій Шевченко зазвичай на прес-конференціях спілкується російською, Едуарда запитали, якою мовою наставник спілкується з командою на тренуваннях.

«Теж російською. В команді є хлопці, для яких основна мова – українська. Але навіть вони переходять на російську. Так зручніше. Втім, для Андрія Миколайовича цей момент – не принциповий», - відповів Соболь.

Едуарда перепитали про позицію гравців збірної України, серед яких чимало хлопців займають активну політичну позицію.

«І що в цьому поганого? Ми – вільні громадяни своєї країни. Кожен з нас має право на будь-яку позицію. Кожен в тій чи іншій мірі цікавиться політикою. Хоча особисто мені хотілося б, щоб вона була якомога далі від спорту», - говорить гравець бельгійського «Брюґґе» і збірної України.