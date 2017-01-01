Футболіст, який підозрювався в «договірняку» в Україні, знайшов нову команду в Росії

Останнім клубом 22-річного Калініна був російський «Волгарь»

Екс-хавбек «Зорі» та «Зірки» Ігор Калінін стане новачком російського клубу «Урал». Останнім клубом 22-річного Калініна був російський «Волгарь». До цього він виступав за кропивницьку «Зірку». Зазначимо, що Калінін нещодавно вирішив змінити українське громадянство на російське.