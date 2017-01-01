Футболіст, який підозрювався в «договірняку» в Україні, знайшов нову команду в Росії
- Вчора, 21:56
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Ігор Калінін. Фото: sportarena.com
Останнім клубом 22-річного Калініна був російський «Волгарь»
Екс-хавбек «Зорі» та «Зірки» Ігор Калінін стане новачком російського клубу «Урал».
Останнім клубом 22-річного Калініна був російський «Волгарь». До цього він виступав за кропивницьку «Зірку».
Зазначимо, що Калінін нещодавно вирішив змінити українське громадянство на російське.
Нагадаємо, що цей гравець був одним із тих, кого підозрювали в участі у договірному матчі, за часів виступів Калініна у молодіжному складі луганської «Зорі».
Джерело: depo сектор