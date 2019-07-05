Футболіст збірної Англії в нетверезому стані втратив свідомість на пляжі



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Гравець втратив свідомість через те, що під час святкування дня народження подруги вжив багато алкоголю

Півзахисник «Тоттенхем Хотспур» і збірної Англії Деле Аллі знепритомнів на пляжі, відпочиваючи на грецькому острові Міконосе. Як повідомляє The Sun, англійський футболіст відпочивав разом зі своєю подругою Рубі Мей.

Футболістові стало погано, після чого він впав на шезлонг. Дівчина не одразу оцінила ситуацію і тільки потім покликала на допомогу. Двоє чоловіків допомогли хавбеку «Тоттенхем Хотспур» піднятися і лягти в тінь, щоб відпочити. Відзначається, що гравець втратив свідомість через те, що під час святкування дня народження подруги вжив багато алкоголю.

У минулому сезоні Аллі в складі «шпор» провів в англійській Прем'єр-лізі 25 матчів, в яких забив п'ять м'ячів і зробив три результативні передачі.

Джерело: Чемпионат.com