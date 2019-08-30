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    Новини

    Футболіст збірної України вперше став батьком

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    Подружжя Матвієнко назвало новонароджену дівчинку Марією - Футболіст збірної України вперше став батьком
    Подружжя Матвієнко назвало новонароджену дівчинку Марією
    Фото з соцмереж

    Дружина захисника «Шахтаря» Микили Матвієнка народила донечку

    Футболіст донецького «Шахтаря» та збірної України 23-річний Микола Матвієнко вперше став батьком. Про це повідомила у своєму Instagram дружина гравця  красуня-брюнетка Анна. Жінка поділилася радісною новиною, що народила донечку, вага малятка становить 3 кілограми і 650 грамів, а зріст - 55 сантиметрів. За інформацією ФК «Шахтар» молода родина назвала донечку Марійкою.

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    Анна Матвієнко ділиться радістю у соцмережах

    Дякую, коханий, за наше янголятко, - написала Анна Матвієнко.

     


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    Красива пара побралася в березні цього року - Анна була вже при надії

    - Бракує слів, щоб описати зараз свої емоції, - ділиться враженнями Микола Матвієнко. - Шалено щасливий! Дякую моїй коханій дружині - вона подарувала мені найбільшу радість в житті!

    Нагадаємо, що незабаром поповнення очікується і в родині Руслана Малиновського. Дружина футболіста Роксана чекає дівчинку.

    Відзначимо також, що цього року став батьком і ще один гравець збірної України, півзахисник та угорського «МОЛ Віді» Іван Петряк.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» дружина Микола Матвієнко
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