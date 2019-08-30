Футболіст збірної України вперше став батьком



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Подружжя Матвієнко назвало новонароджену дівчинку Марією Фото з соцмереж

Дружина захисника «Шахтаря» Микили Матвієнка народила донечку

Футболіст донецького «Шахтаря» та збірної України 23-річний Микола Матвієнко вперше став батьком. Про це повідомила у своєму Instagram дружина гравця красуня-брюнетка Анна. Жінка поділилася радісною новиною, що народила донечку, вага малятка становить 3 кілограми і 650 грамів, а зріст - 55 сантиметрів. За інформацією ФК «Шахтар» молода родина назвала донечку Марійкою.

Анна Матвієнко ділиться радістю у соцмережах

Дякую, коханий, за наше янголятко, - написала Анна Матвієнко.





Красива пара побралася в березні цього року - Анна була вже при надії

- Бракує слів, щоб описати зараз свої емоції, - ділиться враженнями Микола Матвієнко. - Шалено щасливий! Дякую моїй коханій дружині - вона подарувала мені найбільшу радість в житті!

Нагадаємо, що незабаром поповнення очікується і в родині Руслана Малиновського. Дружина футболіста Роксана чекає дівчинку.

Відзначимо також, що цього року став батьком і ще один гравець збірної України, півзахисник та угорського «МОЛ Віді» Іван Петряк.