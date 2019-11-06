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    Футболісти «Наполі» протестують проти президента клубу

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    Футболісти&nbsp;&laquo;Наполі&raquo; не бажають виконувати бажання президента клубу - Футболісти «Наполі» протестують проти президента клубу
    Футболісти «Наполі» не бажають виконувати бажання президента клубу
    prostinternational.com

    Гравці команди не захотіли тренуватися п’ять днів поспіль

    Футболісти італійського «Наполі» відмовилися повертатися на клубну базу після матчу четвертого туру Ліги чемпіонів проти австрійського «Зальцбурга» (1:1).

    Про це повідомив італійський журналіст Танкреді Палмері.

    Президент «Наполі» Ауреліо Де Лаурентіс мав намір зачинити гравців на п’ять днів на базі, аби ті постійно тренувалися. Однак після матчу Ліги чемпіонів капітан «Наполі» Лоренцо Інсіньє передав через сина президента клубу, що всі гравці їдуть додому.

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    «Наполі» наразі посідає друге місце в групі Ліги чемпіонів після чотирьох матчів – по дві перемоги та нічиїх.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Наполі
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