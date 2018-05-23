Футболісти збірної Англії побоюються проявів расизму на Чемпіонаті світу у Росії
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Представники команди намагаються проконсультувати гравців
Частина гравців збірної Англії висловила побоювання з приводу проявів расизму на Чемпіонаті світу-2018 у Росії.
Про це повідомляють британські ЗМІ.
Як інформує The Guardian, кілька футболістів в особистих бесідах висловили занепокоєння представникам Футбольної асоціації Англії з приводу можливих проявів расизму під час турніру у Росії.
Футбольна асоціація обговорює з футболістами ці питання.
Зокрема, вони розповідають гравцям, як вести себе у таких ситуаціях.
Представників збірної консультує психолог команди Піппа Грандж, який розповідає, як справлятися із ситуацією, коли тебе ображають за расовою ознакою.
Гравці, кажучи про свої побоювання, згадували випадок з представником молодіжної команди «Ліверпуля» Ріаном Брюстером, який стверджував, що його у матчі Юнацької ліги УЄФА образив за расовою ознакою гравець «Спартака» Леонід Миронов.
УЄФА не знайшла доказів порушення у цій справі та не покарала росіянина.
У Футбольній асоціації Англії також обіцяють подбати про безпеку членів сімей гравців, які приїдуть до Росії.
Нагадаємо, ФІФА нещодавно покарала Росію за прояви расизму.
Джерело: Спорт-Экспресс