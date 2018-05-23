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    Футболісти збірної Англії побоюються проявів расизму на Чемпіонаті світу у Росії

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    Футболісти збірної Англії побоюються проявів расизму на Чемпіонаті світу у Росії

    Представники команди намагаються проконсультувати гравців

    Частина гравців збірної Англії висловила побоювання з приводу проявів расизму на Чемпіонаті світу-2018 у Росії.

    Про це повідомляють британські ЗМІ.

    Як інформує The Guardian, кілька футболістів в особистих бесідах висловили занепокоєння представникам Футбольної асоціації Англії з приводу можливих проявів расизму під час турніру у Росії.

    Футбольна асоціація обговорює з футболістами ці питання.

    Зокрема, вони розповідають гравцям, як вести себе у таких ситуаціях.

    Представників збірної консультує психолог команди Піппа Грандж, який розповідає, як справлятися із ситуацією, коли тебе ображають за расовою ознакою.

    Гравці, кажучи про свої побоювання, згадували випадок з представником молодіжної команди «Ліверпуля» Ріаном Брюстером, який стверджував, що його у матчі Юнацької ліги УЄФА образив за расовою ознакою гравець «Спартака» Леонід Миронов.

    УЄФА не знайшла доказів порушення у цій справі та не покарала росіянина.

    У Футбольній асоціації Англії також обіцяють подбати про безпеку членів сімей гравців, які приїдуть до Росії.

    Нагадаємо, ФІФА нещодавно покарала Росію за прояви расизму.

    Джерело: Спорт-Экспресс

    Росія НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Англія ЧС-2018
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