Футболістка збірної США заявила, що команда не хоче йти в Білий дім на прийом до Трампа



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Збірна США відстояла титул чемпіона світу. У фінальному матчі команда перемогла Нідерланди з рахунком 2:0

Гравець жіночої збірної США з футболу Меган Рапіно відреагувала на запрошення в Білий дім від президента країни Дональда Трампа після перемоги команди на чемпіонаті світу.

«Ми не хочемо йти в Білий дім. Думаю, тому запрошення (в офіційній формі) так і не прийшло. Можливо, Трамп відправив його поштою, і тому воно так довго йде», - наводить слова Рапіно The Independent.

Збірна США відстояла титул чемпіона світу, який вона виграла на попередній першості планети, що проходила в Канаді в 2015 році.

У фінальному матчі команда перемогла Нідерланди з рахунком 2:0. Для американок ця перемога стала четвертою на світових форумах, що є рекордом.

Фінал став для команди США першою грою на турнірі, в якій їй не вдалося забити в стартові 12 хвилин.

Джерело: Чемпионат.com