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    Футбольні збірні двох Корей зіграли без глядачів у Пхеньяні

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    Збірні КНДР та Республіки Корея зіграли без глядачів - Футбольні збірні двох Корей зіграли без глядачів у Пхеньяні
    Збірні КНДР та Республіки Корея зіграли без глядачів
    mainichi.jp

    Команди зустрілися в матчі кваліфікації чемпіонату світу 2022

    У північнокорейському Пхеньяні зіграли футбольні збірні КНДР та Республіки Корея. Поєдинок кваліфікаційного турніру чемпіонату світу 2022 року завершився внічию – 0:0.

    Це перший поєдинок команд на території КНДР з 1990 року. Матч відбувався за порожніх трибун без глядачів на стадіоні. Також на поєдинку не було жодного іноземного журналіста. Не проводилася навіть текстова трансляція поєдинку.

    Раніше дві корейські збірні грали в одній кваліфікаційній групі чемпіонату світу 2010 року. Тоді команда КНДР грала домашній матч проти збірної південних співвітчизників у Китаї.

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    Наразі корейські команди очолюють групу – по 7 очок після трьох матчів.  

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